Спасатели Подмосковья напомнили о средствах защиты от пожара

Жителям Подмосковья рекомендовали заранее подготовить средства для тушения пожара и эвакуации. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин пояснил, что надежные средства обнаружения и ликвидации возгораний, а также средства эвакуации повышают шансы на благополучный исход в критической ситуации.

«В первую очередь стоит позаботиться об автономном пожарном извещателе, который мгновенно реагирует на появление дыма и подает мощный звуковой сигнал, способный разбудить крепко спящих людей», — рассказал Беловошин.

Он отметил, что извещатель работает от обычной батарейки, не требует подключения к проводным сетям и крепится к стене или потолку. В новых многоквартирных домах такие системы уже установлены застройщиком, и демонтировать их запрещено.

Также необходимо держать под рукой огнетушитель. В быту чаще используют порошковые модели, универсальные для твердых материалов, горючих жидкостей и электропроводки под напряжением, либо углекислотные, подходящие для тушения электроники и бытовой техники. Перед использованием следует изучить правила и проверять целостность пломбы и показатели манометра.

Для эвакуации из частного дома или нижних этажей, где пути к выходу отрезал огонь, Беловошин советует подготовить спасательную веревочную лестницу, которая крепится на анкерные элементы под окном. Кроме того, в квартире желательно иметь индивидуальный самоспасатель для защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения. Фильтрующие изделия не помогут при недостатке кислорода и не защитят от сильного жара, поэтому нужно следить за сроком годности прибора.

При возникновении пожара необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112.