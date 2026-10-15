Фестиваль акварели «Яблоневый сад» начнется в Лобне 17 октября

В художественной галерее имени В. Коробкова в Лобне 17 октября начнет работу фестиваль акварели «Яблоневый сад». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в девятый раз. В выставочной программе представлены три направления: «Классика», «Новый взгляд» и «Ботаническая живопись, анималистика и книжная иллюстрация».

В рамках культурной программы проходят творческие встречи с участниками и показательные мастер-классы. Победителей по итогам зрительского голосования наградят призами от партнеров — отечественных производителей материалов для живописи и творчества «Pinax», «Гамма», «Черная речка», «VistaArtista».

Постоянные участники фестиваля с первого года его проведения — преподаватели «Школы акварели Сергея Андрияки» и «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки». Среди партнеров фестиваля — «Международная федерация акварелистов», «Петербургское общество акварелистов», «Ассоциация художников ботанического искусства» (SABA), Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Ежегодно более 100 художников представляют на фестиваль свои работы. Свои произведения показывали акварелисты из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, США и Германии. Фестиваль ежегодно посещают от 500 до 700 жителей Лобни и гостей города.

Среди участников — заслуженный художник России, профессор Александр Стасюк, профессор Андрей Родионов, заслуженный художник России Александр Дудин, заслуженный художник России Елена Чернышева-Черна, а также молодые акварелисты Ольга Бор, Антон Батов, Ольга Овтина, Виктория Пичугина, Екатерина Барабанщикова, Виктория Акулова, Ольга Шаклеина и другие.

Адрес галереи: Московская область, Лобня, улица Ленина, дом 16. Телефон для справок: +7 (495) 577-26-46.