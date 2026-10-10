Реконструкцию улицы Угольной проведут в Мытищах

В городском округе продолжается реконструкция улицы Угольной. На объекте завершено создание временного расширения дороги, что позволит сохранить движение транспорта на период строительства; готовность проекта оценивается в 43%.

Как сообщил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин, параллельно рабочие прокладывают инженерные сети, обустраивают ливневую канализацию и готовят дорожное основание. Также на 60% участка выполнена прокладка кабелей для интеллектуальной системы управления движением (АСУДД).

После завершения работ улица протяженностью 1,4 км станет четырехполосной. Проект также включает создание тротуаров, установку освещения и шумозащитных экранов, что значительно повысит комфорт и безопасность как для автомобилистов, так и для пешеходов.