Семинар по установлению судеб солдат ВОВ прошел в Подмосковье

В Доме правительства Подмосковья прошел межрегиональный семинар, посвященный поиску пропавших без вести участников Великой Отечественной войны. Встреча состоялась в рамках проекта «Судьба солдата» и объединила поисковиков, историков и краеведов из разных регионов России. Участники обсудили методы архивной работы и поделились опытом установления судеб военнослужащих.

Среди почетных гостей были заместитель директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, депутат Госдумы Елена Цунаева, а также представители Национального центра исторической памяти при президенте Яна Басаргина и Андрей Платонов.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что совместная работа специалистов помогает возвращать имена погибшим и пропавшим без вести бойцам, а их семьям — восстанавливать историю близких.

«Мы рады принимать у себя единомышленников, для которых сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны является общим делом. Возвращая имена погибших и пропавших без вести солдат, мы не просто восстанавливаем историческую справедливость. Мы возвращаем семьям память об их героях, а молодому поколению — живую связь с историей своей страны» — отметила она.

Отдельное внимание на семинаре уделили информационной системе «Память народа». Андрей Таранов рассказал, что созданный Минобороны России портал объединил базы данных «Мемориал» и «Подвиг народа». В системе собраны более 109 миллионов оцифрованных страниц архивных документов, свыше 41 миллиона записей о награждениях, более 79 тысяч паспортов воинских захоронений и описания 227 крупных сражений.

Таранов подчеркнул, что ресурс продолжит развиваться и останется одним из инструментов поисковой работы и противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны.

В Московской области действуют 12 поисковых объединений, в состав которых входят 113 отрядов. В поисковых работах и мероприятиях по сохранению памяти о погибших защитниках Отечества участвуют более трех тысяч человек. Они работают как на территории Подмосковья, так и в других регионах России.

Координацию деятельности поисковых объединений в регионе осуществляет Министерство информации и молодежной политики Московской области.