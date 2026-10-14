В Подмосковье потушили пожар на торфянике у деревни Улитино

13 октября на территории лесного фонда Московской области обнаружили пожар. Очаг возгорания торфа заметили местные жители в 3 км от деревни Улитино Павлово-Посадского городского округа и сообщили об этом по телефону 112.

Информацию передали в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. Пожар ликвидировали 5 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники.

Причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы для наказания виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей, лишение свободы на срок до 10 лет.