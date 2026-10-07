Педагогов наградили к профессиональному празднику в Воскресенске

Во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске торжественно отметили День учителя. Лучших представителей сферы образования наградили за многолетний и добросовестный труд.

Первыми на сцену поднялись ветераны педагогического труда — те, за плечами кого стоят сотни успешных выпускников и бесценный жизненный опыт. О высоком уровне профессионализма воскресенских педагогов, новых победах и достижениях, а также школах, успешно выступающих на региональном и всероссийском уровне, напомнил глава городского округа Алексей Малкин.

«Благодаря вам наши дети познают грамоту, математику, знают нашу историю, географию. Вы учите их жизни, вы готовите их во взрослую жизнь. Я хочу пожелать вам здоровья, семейного благополучия, счастья, оставаться оптимистами», — обратился к собравшимся глава Воскресенска.

Знаком отличия «За заслуги перед городским округом Воскресенск» наградили директора лицея имени Стрельцова Андрея Копцова. В этом году образовательное учреждение вошло в тройку лучших школ Московской области.