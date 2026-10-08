Мособлгаз подключил к газу 250 тысяч жителей Подмосковья по соцгазификации

С 2021 года возможность подключения к газу по проекту «Социальная газификация» получили 310 тысяч жителей Московской области, из них 250 тысяч уже подключены. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

С начала года участниками президентского проекта стали 10 тысяч подмосковных семей. В деревне Назарово Пушкинского городского округа газ провели в этом году, всего там газифицировано 27 домовладений. Юбилейными абонентами «Мособлгаза» стали супруги Олег и Екатерина Орловы.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что задача регионального министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными.

«Более трех тысяч населенных пунктов Подмосковья сегодня газифицированы. С начала этого года 10 тысяч подмосковных семей уже стали участниками президентского проекта и используют газ в своих домах», — сказал Мурашов.

Проект действует по принципу бесплатного подведения газа до границ участков жителей и работает бессрочно. Жители населенных пунктов, вошедших в программу, могут подать заявки и подключиться в любое время.

Подать заявку удобнее всего через личный кабинет клиента «Мособлгаза». Контролировать процесс присоединения к сетям можно онлайн — отслеживать статусы работ и подписывать документы, не выходя из дома. «Газовый маршрут» разделен на три блока: работы до границ участка, внутри участка и пуск газа в газовое оборудование. Внутри каждого блока выделены этапы работ, которые автоматически меняются онлайн.

Все населенные пункты Подмосковья, вошедшие в программу социальной газификации, обозначены на интерактивной карте.