Смотр техники коммунальных служб к зимнему сезону прошел в Реутове

В Реутове состоялся смотр готовности коммунальных служб к предстоящему зимнему сезону. Глава города Алексей Ковязин совместно с представителями администрации оценил состояние уборочной техники и готовность персонала к работе в зимних условиях.

К уборке территорий будет привлечено более 100 единиц техники и свыше 300 сотрудников МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» и управляющих компаний. В ведении городских коммунальных служб находится содержание 41 участка дорог, 16 дворовых территорий, 8 общественных пространств, более 190 детских и игровых площадок. Управляющие компании отвечают еще за 144 дворовые территории.

«Сегодня проверяем, как городские службы подготовились к зиме. Важно не просто иметь технику на площадке, а понимать, что каждая машина исправна, укомплектована и сможет выйти на маршрут с первым снегопадом», — отметил глава города.

В ходе осмотра отмечено, что вся представленная техника соответствует требованиям. Кроме того, ведется заготовка противогололедных материалов и определены места для складирования снега. Профильным службам даны поручения по обеспечению качественной и своевременной уборки города.