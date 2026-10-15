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    Смотр техники коммунальных служб к зимнему сезону прошел в Реутове

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Реутов

    В Реутове состоялся смотр готовности коммунальных служб к предстоящему зимнему сезону. Глава города Алексей Ковязин совместно с представителями администрации оценил состояние уборочной техники и готовность персонала к работе в зимних условиях.

    К уборке территорий будет привлечено более 100 единиц техники и свыше 300 сотрудников МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» и управляющих компаний. В ведении городских коммунальных служб находится содержание 41 участка дорог, 16 дворовых территорий, 8 общественных пространств, более 190 детских и игровых площадок. Управляющие компании отвечают еще за 144 дворовые территории.

    «Сегодня проверяем, как городские службы подготовились к зиме. Важно не просто иметь технику на площадке, а понимать, что каждая машина исправна, укомплектована и сможет выйти на маршрут с первым снегопадом», — отметил глава города.

    В ходе осмотра отмечено, что вся представленная техника соответствует требованиям. Кроме того, ведется заготовка противогололедных материалов и определены места для складирования снега. Профильным службам даны поручения по обеспечению качественной и своевременной уборки города.

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