Женщине помогли родить 9-го ребенка в больнице в Солнечногорске

В Солнечногорской больнице родилась девочка, ставшая девятым ребенком в семье. Все дети этой семьи появились на свет в том же медицинском учреждении. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Роды прошли естественным путем. Вес новорожденной составил 3 540 граммов, рост — 52 сантиметра. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Теперь в семье воспитываются три дочери и шесть сыновей.

«Рождение девятого ребенка — это огромное счастье и настоящий подвиг материнства. Эта семья является примером любви, заботы и ответственности для всего округа. Мы гордимся тем, что все дети появились на свет именно в нашей больнице, и всегда готовы оказать необходимую медицинскую помощь», — отметила главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Информация о системе родовспоможения Московской области размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье». Получить консультацию можно также по телефону единого колл-центра 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.