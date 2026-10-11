Мастер-класс победителя первенства России по дзюдо прошел в Люберцах

9 октября в СШОР «Союз» города Дзержинского городского округа Люберцы состоялся мастер-класс по дзюдо с победителем Первенства России, бронзовым призером Спартакиады сильнейших 2022, серебряным призером чемпионата России 2024, двукратным чемпионом Первенства России по самбо и двукратным серебряным призером Первенства мира по самбо Егором Сухопаровым. Спортсмен поделился опытом участия в крупных соревнованиях и провел практическое занятие для воспитанников школы.

В ходе встречи Егор Сухопаров рассказал юным спортсменам о том, как мотивируют заполненные трибуны, насколько важен боевой настрой, вера в свои силы, тренировочный процесс, соблюдение режима дня и правильное питание. В конце беседы воспитанники задали спортсмену вопросы: какие эмоции он испытал при поездке на чемпионат мира, в каких странах побывал на соревнованиях, с кем из известных спортсменов хотел бы побороться, какая медаль особенно дорога, были ли серьезные травмы и как их избежать, а также есть ли у него хобби.

Отвечая на вопрос о планах, Егор Сухопаров отметил: «Я мечтаю принять участие в Олимпийских играх 2028 года».

После беседы спортсмен вышел на татами и провел мастер-класс для воспитанников СШОР «Союз», продемонстрировав технические приемы и элементы борьбы.