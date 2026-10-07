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    Капитальный ремонт детского сада № 28 в Балашихе завершат в октябре

    Фото: Ольга Гостюхина

    В микрорайоне Саввино в Балашихе подходит к концу капитальный ремонт детского сада № 28. Готовность объекта на улице 1 Мая составляет 97%, завершить работы планируют в октябре, сообщили в РИАМО.

    В здании площадью 1,2 тысячи квадратных метров обновили фасад, кровлю и входную группу, полностью заменили инженерные коммуникации, отделку, полы и потолки. Также установили новые окна и двери, сантехнику и индивидуальный тепловой пункт.

    Сейчас подрядчик заканчивает благоустройство территории, устанавливает малые архитектурные формы, мебель и необходимое оборудование. Ремонт проводят с августа 2025 года по областной программе строительства и капремонта социальной инфраструктуры.

    После обновления детский сад сможет принять 197 дошкольников.

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