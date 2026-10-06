День учителя отметили в Серпухове

Педагогов округа поздравили с профессиональным праздником 5 октября. Их вклад в развитие образования отметили благодарственными письмами и почетными грамотами.

В мероприятии приняли участие глава округа Алексей Шимко, депутат окружного Совета Павел Гущин, директор Губернского колледжа Александр Лысиков, благочинный Серпуховского округа иерей Дионисий Коськин и председатель территориальной организации профсоюза работников образования Татьяна Клочко.

Учитель во многом определяет то, каким будет человек завтра: именно в школе формируются первые интересы, появляются увлечения и рождается желание связать жизнь с той или иной профессией.

Помимо муниципальных наград, педагогам также вручили награды от Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Московской области.

Звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено директору школы № 10 Елене Тимохович.