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    Марку к 100-летию «Мострансавто» выпустят в Подмосковье

    Фото: АО «МОСТРАНСАВТО»

    В почтовое обращение 23 октября выйдет марка к 100-летию «Мострансавто», крупнейшего пассажирского автобусного перевозчика Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

    Решение о выпуске приняла Комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России после предложения «Мострансавто». На марке изображены автобусы ЗИС-8 и ЛиАЗ-529265-03, символизирующие разные этапы развития пассажирского транспорта региона.

    Автором художественного оформления стала художник-дизайнер Надежда Карпова. Номинал марки — 100 рублей, размер — 65 × 32,5 мм. Тираж составит 72 тыс. марок, дополнительно выпустят конверты первого дня и изготовят штемпели специального гашения для Москвы и Одинцово.

    История «Мострансавто» началась в 1926 году. «Сегодня мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и повышать качество обслуживания пассажиров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    «Мы гордимся историей "Мострансавто" и продолжаем развивать предприятие, внедрять современные решения и обновлять автобусный парк», — подчеркнул генеральный директор компании Андрей Майоров.

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