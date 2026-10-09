Волонтеры из Дмитрова выступили с концертом в центре соцобслуживания

Студенты волонтерского объединения «Искра» структурного подразделения «Дмитров-космос» Подмосковного политехнического колледжа посетили Дмитровский комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Для проживающих организовали концертную программу «Поколение вместе». Волонтеры подготовили творческие номера — песни, танцевальные постановки и стихотворения. Выступления студентов посвятили теме связи поколений, уважения к старшим и сохранения семейных традиций.

Завершился концерт совместным исполнением песни «Мы желаем счастья вам». Этот номер стал символическим финалом встречи и объединил артистов и зрителей в общем настроении.

Мероприятие направили на социальную поддержку пожилых людей, развитие у молодежи милосердия и ответственности.