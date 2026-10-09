Почти половина рожениц в Подмосковье выбрала партнерские роды с начала года

В Подмосковье партнерские роды проводят бесплатно в родильных домах и перинатальных центрах. С начала года такой формат выбрали 42,5% женщин, сообщила заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Чтобы партнер присутствовал при родах, женщине нужно заранее подать заявление в выбранное медицинское учреждение. Сопровождающему также потребуется предоставить результаты обследований, подтверждающие отсутствие проблем со здоровьем.

Помимо партнерских, в регионе доступны мягкие и вертикальные роды, а также роды с сопровождением доулы. По словам Максима Забелина, присутствие близкого человека помогает женщине чувствовать поддержку во время рождения ребенка.

Подробности об организации родовспоможения можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также работает единый контакт-центр региональной системы родовспоможения. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.