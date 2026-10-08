Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление еще одного дома в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя близится к завершению восстановление пятиэтажного дома на бульваре 50 лет Октября. Здание возвели еще в конце 1930-х годов во время застройки территории рядом с металлургическим заводом «Азовсталь», а в 2022 году оно частично обрушилось, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

После демонтажа поврежденных конструкций специалисты фактически восстановили значительную часть здания: возвели новые несущие стены и перегородки, заменили перекрытия и кровлю, обновили фасад.

В доме также полностью восстановили инженерные системы — отопление, водоснабжение, канализацию и электроснабжение. Кроме того, приведены в порядок лестничные клетки, окна, двери, входные группы и помещения общего пользования.

При восстановлении постарались максимально сохранить исторический облик дома. Архитектурную выразительность фасаду возвращают высокие окна, пилястры, декоративные пояса и центральный портик с колоннами, капителями и балконами. Уцелевшие элементы лепнины использовали как образец для воссоздания декоративных деталей.

За процессом работ и их качеством следят специалисты строительного контроля Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Эксперты проверяют материалы, соблюдение проекта и нормативов на всех этапах восстановления.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

Подрядчику осталось благоустроить прилегающий двор. Кроме того, 69 квартир в доме отремонтируют «под ключ» по программе администрации города.