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    В Дмитровской инженерной школе первоклассников учили безопасным маршрутам

    Фото: МТДИ

    В Дмитровской инженерной школе 26 октября прошли занятия для первоклассников в рамках образовательной кампании «Безопасный маршрут». Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    Школьники изучали правила дорожного движения с помощью дидактических наборов «Дом–Школа–Дом», разработанных Минтрансом Подмосковья, региональной Госавтоинспекцией и «Лабораторией дорожной культуры Урбантех». Каждый первоклассник получил личный набор, с которым смог воссоздать свой реальный путь: отметить дом, школу, пешеходные переходы, светофоры, остановки, дорожные знаки и другие объекты городской инфраструктуры.

    «Ежедневный маршрут от дома до школы и обратно должен быть для ребенка понятным и безопасным. Наборы "Дом-Школа-Дом" помогают в наглядной форме разобрать этот путь: отметить переходы, светофоры, потенциально опасные участки и правила поведения на них», — рассказал Сибатулин.

    Во время уроков инспекторы Госавтоинспекции и представители «Лаборатории дорожной культуры Урбантех» помогали школьникам находить на маршруте так называемые «дорожные ловушки» — участки, где необходимо быть особенно внимательными. По словам заместителя начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, полковника полиции Владимира Севастьянова, главная задача проекта — научить детей применять теоретические знания в реальной городской среде и на своем личном маршруте, а наборами могут пользоваться и родители.

    В состав набора входит игровое поле и наклейки, с помощью которых ребенок отмечает дом, школу, магазины, пешеходные переходы, остановки, велодорожки, дорожные знаки и другие объекты по пути. Дополнительно в наборы входят световозвращающие стикеры для рюкзаков и верхней одежды, чтобы дети оставались заметными в темное время суток.

    Образовательные наборы «Дом–Школа–Дом» были впервые представлены в Подмосковье в декабре 2025 года. С проектом уже познакомились школьники из шести округов региона. Инициатива направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на дороге.

    С видеороликом-инструкцией о наборе «Дом-Школа-Дом» можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

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