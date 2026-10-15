Подмосковные ветеринары: питомцев нужно обрабатывать от паразитов раз в квартал

После сообщений о возможном заражении человека паразитами от кошки специалисты Госветслужбы Московской области призвали владельцев питомцев внимательнее относиться к профилактике. По их словам, необходимо соблюдать ряд важных правил.

Частоту обработок подбирают индивидуально. Риск заражения выше у животных, гуляющих на улице, посещающих дачу и контактирующих с другими питомцами. Учитывать нужно также питание и состояние здоровья.

Активно гуляющим животным обработки могут требоваться раз в три месяца, а перед вакцинацией их обычно проводят за одну-две недели по совету врача.

«Мы рекомендуем комплексный подход: защита должна быть и от эндопаразитов — внутренних паразитов, и от эктопаразитов, к которым относятся, например, блохи и клещи», — отметила ведущий ветеринарный врач Мытищинской ветстанции Екатерина Тарасова.

Специалисты советуют регулярно мыть миски и лотки, очищать места отдыха питомцев, не давать им сырое мясо и рыбу без надлежащей обработки и ограничивать контакты с бездомными животными и грызунами.

Препараты и дозировки должен подбирать ветеринар: самостоятельное сочетание средств и повторные обработки без консультации могут быть небезопасны.

Записаться в государственную ветклинику можно через портал «Мой АПК». Также доступны онлайн-консультации ветеринаров.