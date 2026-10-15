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    Подмосковные ветеринары: питомцев нужно обрабатывать от паразитов раз в квартал

    Фото: пресс-служба Минсельхоза Московской области

    После сообщений о возможном заражении человека паразитами от кошки специалисты Госветслужбы Московской области призвали владельцев питомцев внимательнее относиться к профилактике. По их словам, необходимо соблюдать ряд важных правил.

    Частоту обработок подбирают индивидуально. Риск заражения выше у животных, гуляющих на улице, посещающих дачу и контактирующих с другими питомцами. Учитывать нужно также питание и состояние здоровья.

    Активно гуляющим животным обработки могут требоваться раз в три месяца, а перед вакцинацией их обычно проводят за одну-две недели по совету врача.

    «Мы рекомендуем комплексный подход: защита должна быть и от эндопаразитов — внутренних паразитов, и от эктопаразитов, к которым относятся, например, блохи и клещи», — отметила ведущий ветеринарный врач Мытищинской ветстанции Екатерина Тарасова.

    Специалисты советуют регулярно мыть миски и лотки, очищать места отдыха питомцев, не давать им сырое мясо и рыбу без надлежащей обработки и ограничивать контакты с бездомными животными и грызунами.

    Препараты и дозировки должен подбирать ветеринар: самостоятельное сочетание средств и повторные обработки без консультации могут быть небезопасны.

    Записаться в государственную ветклинику можно через портал «Мой АПК». Также доступны онлайн-консультации ветеринаров.

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