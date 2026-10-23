Новый вид операций пациентам с раком печени начали проводить в Подмосковье

В Московском областном онкологическом клиническом центре начали проводить эмболизацию ветви воротной вены перед операциями по удалению пораженных участков печени. Метод применяют при первичных злокачественных опухолях органа и метастазах. Процедуру выполняют под контролем УЗИ и рентгена. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Во время вмешательства через небольшой прокол врач устанавливает специальные спирали, которые перекрывают кровоток в выбранной ветви вены. Это помогает подготовить оставшуюся часть печени к операции и снизить риск осложнений. Широкий разрез и глубокая анестезия для самой процедуры не требуются.

По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, лечение доступно пациентам бесплатно по полису ОМС. Для проведения таких вмешательств в центре есть необходимое оборудование и команда подготовленных специалистов.

Ранее жителям региона приходилось обращаться за подобной помощью в федеральные медицинские учреждения. Теперь процедуру проводят и в областном онкоцентре. На данный момент врачи выполнили уже шесть таких вмешательств.

«Применение методики позволяет уменьшить кровопотерю во время операции в три-пять раз: с примерно трех литров при традиционном вмешательстве до одного литра и менее, а в отдельных случаях — до 500–600 миллилитров. Это также помогает снизить риск послеоперационной печеночной недостаточности и ускорить восстановление пациента», — рассказал главный врач Московского областного онкологического клинического центра Владимир Асташов.

Внедрить технологию удалось благодаря наличию рентгенооперационных с ангиографическим оборудованием и работе специализированной команды врачей.