Новый акушер-гинеколог начал прием в трех сельских медучреждениях Коломны

В Коломенской больнице начала работать акушер-гинеколог Анастасия Шашкина. Молодой специалист участвует в программе «Земский доктор» и принимает пациенток в трех сельских медучреждениях: Песковской поликлинике, Карасевской и Федосьинской амбулаториях. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Анастасия Шашкина окончила Тверской государственный медицинский университет по направлению «Лечебное дело». В 2025 году она прошла дополнительную подготовку по ультразвуковой диагностике, а в 2026 году завершила ординатуру по акушерству и гинекологии. Во время учебы будущий врач работала в ковидном госпитале, отделении новорожденных перинатального центра и других медицинских учреждениях Твери. В Коломенскую больницу она пришла в октябре 2026 года.

Как сообщил главврач учреждения Николай Макаров, специалист родилась в Обнинске, а Коломенская больница стала ее первым местом работы в статусе дипломированного врача. Помимо участия в программе «Земский доктор», Шашкина получает компенсацию за аренду жилья и дополнительные выплаты для молодых специалистов.

На приеме можно обсудить планирование семьи и выбор контрацепции, пройти профилактический осмотр, сдать мазки, получить расшифровку результатов исследований. Врач также занимается диагностикой и лечением воспалительных и других заболеваний органов малого таза.

Записаться можно через личный кабинет портала «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», по единому номеру 122 или в инфомате любой поликлиники.