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    В Подмосковье за неделю провели 90 земельных аукционов

    Участок на торгах в Подмосковье
    Фото: Участок на торгах в Подмосковье/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    В Московской области с 5 по 9 октября 2026 года провели 90 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

    Самый бюджетный участок сдали в аренду в городском округе Воскресенск. Участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью чуть больше 17 соток расположен в селе Ашитково. В аукционе участвовали всего два претендента, итоговый размер годовой аренды составил 264 263,4 рубля в год.

    Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км, и для победы в аукционе достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

    С начала 2026 года через торги в городском округе Воскресенск победителям передали в аренду 56 земельных участков, а в собственность — 31 участок.

    Найти лот можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Сейчас там размещено более 2000 лотов. Комитет по конкурентной политике Московской области также публикует информацию о закупках и торгах Подмосковья в мессенджере «Макс».

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