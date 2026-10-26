В Чехове, Серпухове и Подольске изменили режимы трех светофоров

В Московской области скорректировали режимы работы трех светофоров в городских округах Чехов, Серпухов и Подольск. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, в муниципальном округе Чехов изменили режим светофора на Т-образном перекрестке у поворота на деревню Алачково со Старосимферопольского шоссе. Теперь он работает по трем временным режимам — утреннему, дневному и вечернему, что позволяет учитывать изменение интенсивности транспортных потоков в течение суток и обеспечивать более комфортный проезд перекрестка.

Аналогичные изменения внесли в работу светофора в городском округе Серпухов на Старосимферопольском шоссе возле деревни Васильевское, а также в городском округе Подольск на пересечении улиц Симферопольской, Заводской и Индустриальной в микрорайоне Климовск. Здесь также предусмотрели отдельные режимы для утренних, дневных и вечерних часов. Продолжительность светофорных фаз будет соответствовать интенсивности движения в разные периоды суток.

В ведомстве напомнили, что специалисты регулярно проводят мониторинг дорожной ситуации и при необходимости дополнительно корректируют режимы работы светофорных объектов. Такие точечные изменения позволяют повысить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%, а также сделать движение более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения.

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