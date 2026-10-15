В двух округах Подмосковья за неделю ликвидировали 520 ям на дорогах

В Раменском и Пушкинском округах Подмосковья за неделю устранили 520 дефектов дорожного покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Раменском округе ликвидировали 285 ям: в Раменском на Донинском шоссе у квартала 20262, в поселке совхоза Раменское на улице Шоссейной, в поселке городского типа Кратово на улице Туполева, в поселке городского типа Удельная на улице Горячева, в деревне Рыбаки, селах Никоновское, Константиново, вблизи деревень Плетениха, Вертячево и СНТ Монтажник.

В Пушкинском округе отремонтировали 235 ям: в Пушкино в микрорайоне Инессы Арманд на Пушкинском шоссе, в деревнях Володкино, Данилово, Алешино, поселке Лесные Поляны, селах Братовщина, Левково, вблизи деревень Герасимиха и Степаньково.

Ежедневно в этих округах в среднем устраняют порядка 74 дефектов дорожного покрытия. Ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья.

В рамках летнего содержания ремонт проводят с применением горячей смеси, которая обладает высокой пластичностью и уплотняемостью при укладке. Инспектирование ямочности и ремонт проводятся регулярно, участки дорог ежедневно определяют по результатам обследований с учетом погодных условий. Качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.