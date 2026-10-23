Подмосковье выиграло бронзу общекомандного зачета Спартакиады народов России

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете Второй Спартакиады народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены завоевали 119 медалей: 33 золотые, 37 серебряных и 49 бронзовых. Это на 23 медали больше, чем на предыдущей Спартакиаде в 2022 году. В общекомандном зачете Московская область набрала 2858 очков. Награду вручил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Московская область завоевала 119 медалей, из которых 33 — золотые. Это очень значимый результат для региона. Комплексный зачет стимулирует регионы усиливать работу в области спорта и стремиться к новым достижениям!» — сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Победа сборной Подмосковья в смешанной эстафете стала исторической: команда установила новый рекорд России.

Всего в Спартакиаде народов России приняли участие 586 спортсменов из Московской области, которые выступили в 50 дисциплинах. Соревнования объединили 9244 участника из 82 регионов страны, медали разыграли по 44 видам спорта — всего 1123 медали. Спартакиада прошла в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».