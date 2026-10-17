Награду за лучший документальный фильм получил коллектив телеканала из Серпухова

16 октября телеканал «ОТВ-Серпухов» стал лауреатом в номинации «Лучший документальный фильм» с картиной «Дом, который помнит все» на медиафоруме «Берега» в Тарусе. Награду вручила директор ГТРК «Кубань» Екатерина Менькова.

Получила награду один из операторов фильма Виктория Царева. Над картиной работали режиссер Мария Панкратьева, режиссер монтажа и оператор Михаил Панкратьев, операторы Виктория Царева, Денис Хакимов и Вячеслав Фролов. Для всей команды это признание труда, который был вложен в фильм.

Медиафорум «Берега» прошел в Тарусе. Его организует и проводит Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания в лице ГТРК «Калуга» и Калужским региональным отделением Союза журналистов России. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Калужской области и администрации Тарусского муниципального округа.

В этом году на конкурс поступило более 600 работ. В теленоминациях Серпухов стал единственным муниципальным телевидением среди ГТРК. Форум — площадка, где журналисты из разных регионов обмениваются опытом, обсуждают профессиональные вызовы и находят новые идеи.

«Спасибо моей команде за новую высоту», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.