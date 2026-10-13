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    Три кикбоксера представят Подмосковье на чемпионате мира в Колумбии

    Фото: СШОР по единоборствам МО

    Три представителя Московской области вошли в состав сборной России на чемпионат мира по кикбоксингу по версии Всемирной федерации кикбоксинга (WKF). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В сборную включили Маргариту Пучкову (весовая категория до 50 килограммов, Красногорск), Никиту Морозова (до 63 килограммов, Красногорск) и Ивана Овсиенко (до 84 килограммов, Домодедово).

    Турнир пройдет с 19 по 24 октября в Картахене (Колумбия). Соревнования проведут среди взрослых спортсменов (18 лет и старше) и ветеранов (35 лет и старше).

    Впервые за пять лет сборная России по кикбоксингу выступит на чемпионате мира с флагом и гимном страны.

    Ранее подмосковные кикбоксеры успешно выступали на всероссийских и международных турнирах. В частности, в сентябре 2026 года представители Московской области завоевали медали на чемпионате России по кикбоксингу в разделе «К-1».

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