Три кикбоксера представят Подмосковье на чемпионате мира в Колумбии

Три представителя Московской области вошли в состав сборной России на чемпионат мира по кикбоксингу по версии Всемирной федерации кикбоксинга (WKF). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В сборную включили Маргариту Пучкову (весовая категория до 50 килограммов, Красногорск), Никиту Морозова (до 63 килограммов, Красногорск) и Ивана Овсиенко (до 84 килограммов, Домодедово).

Турнир пройдет с 19 по 24 октября в Картахене (Колумбия). Соревнования проведут среди взрослых спортсменов (18 лет и старше) и ветеранов (35 лет и старше).

Впервые за пять лет сборная России по кикбоксингу выступит на чемпионате мира с флагом и гимном страны.

Ранее подмосковные кикбоксеры успешно выступали на всероссийских и международных турнирах. В частности, в сентябре 2026 года представители Московской области завоевали медали на чемпионате России по кикбоксингу в разделе «К-1».