Кафетерий с двумя обеденными залами построили на проспекте Победы в Ступине

На проспекте Победы в Ступине построили трехэтажный коммерческий объект стоимостью 75 миллионов рублей. Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил, что соответствие здания проекту уже подтвердили.

После запуска на территории откроют 25 рабочих мест.

Два этажа займет кафетерий с двумя залами и обслуживанием у стойки. На первом предусмотрены места для маломобильных посетителей. Третий этаж отведен под офисы, также в здании разместят магазины. Заведение будет работать ежедневно.

Проект сопровождал Центр содействия строительству при областном правительстве: специалисты помогают инвесторам получать необходимые согласования и государственные услуги. Следующий шаг — ввод здания в эксплуатацию.