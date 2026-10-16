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    Кафетерий с двумя обеденными залами построили на проспекте Победы в Ступине

    Фото: Главное управление государственного строительного надзора МО

    На проспекте Победы в Ступине построили трехэтажный коммерческий объект стоимостью 75 миллионов рублей. Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил, что соответствие здания проекту уже подтвердили.

    После запуска на территории откроют 25 рабочих мест.

    Два этажа займет кафетерий с двумя залами и обслуживанием у стойки. На первом предусмотрены места для маломобильных посетителей. Третий этаж отведен под офисы, также в здании разместят магазины. Заведение будет работать ежедневно.

    Проект сопровождал Центр содействия строительству при областном правительстве: специалисты помогают инвесторам получать необходимые согласования и государственные услуги. Следующий шаг — ввод здания в эксплуатацию.

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