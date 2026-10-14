Глава Чехова поздравил с днем рождения тренера гандбольного клуба

81-й день рождения отмечает легенда советского и российского спорта, почетный гражданин Московской области и города Чехов Владимир Максимов. Глава округа Михаил Собакин поздравил тренера самого титулованного гандбольного клуба в России «Чеховские медведи» и пожелал ему новых профессиональных успехов.

Владимир Максимов учит спортсменов ставить высокие цели, ценить командную работу и никогда не сдаваться перед трудностями. Особую ценность представляет созданная им система подготовки гандболистов. Училище олимпийского резерва, детские и юношеские секции, турнир «Герои города» — все это дает ребятам реальный шанс раскрыть свои способности, не покидая родной город.

«Для нашего округа Владимир Салманович — не просто выдающийся тренер и спортсмен. Он золотыми буквами вписал имя нашего города в историю славы отечественного спорта. Именно его безграничная преданность своему призванию превратили Чехов в один из главных гандбольных центров страны. История „Чеховских медведей“ — это история побед, написанная его рукой: 21 титул чемпиона России, европейские трофеи и десятки ярких матчей, которые болельщики помнят годами. Каждая награда — результат его тренерского мастерства, умения видеть потенциал и вести команду к цели», — отметил Михаил Собакин.

12–14 октября в Чехове проходят открытые соревнования по гандболу на призы заслуженного тренера России Владимира Максимова, посвященные его дню рождения.