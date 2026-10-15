Награды международного конкурса рисунков получили школьницы из Балашихи

Ученицы гимназии № 1 имени Героя России А. В. Баландина из Балашихи заняли первые места на международном конкурсе рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце». Учащаяся школы № 3 стала обладательницей второго места.

Церемония награждения состоялась 13 октября в областном технолицее имени В. И. Долгих. В конкурсе участвовали более 250 школ Подмосковья и Китая. Юные художники представили свыше двух тысяч работ, которые оценивала российско-китайская экспертная комиссия.

«Их работы — это искренние и трогательные истории, рассказанные языком красок и линий: в каждом рисунке — тепло, уважение и искренний интерес к культуре соседней страны. Такие проекты помогают ребятам не только раскрыть свой творческий потенциал, но и научиться видеть общее в разных культурах, строить мосты дружбы и взаимопонимания с самого детства», — сказала директор гимназии № 1 Анна Васильева.

В награждении приняли участие первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова, руководитель проектов Института повышения квалификации Китайской ассоциации по международным обменам в сфере образования Чжан Цзянь и руководитель корпункта газеты «Чайна Дэйли» в России Лю Хунцзе.