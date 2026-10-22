МинЖКХ Подмосковья объяснило, когда фонд капремонта могут передать регоператору
Собственники квартир могут потерять возможность самостоятельно распоряжаться накоплениями на капитальный ремонт, если не будут соблюдать установленные требования. Фонд переведут на счет регионального оператора, если жильцы не проведут запланированные работы в срок, допустят низкую собираемость взносов или не определятся со способом накопления средств. Об этом напомнили в подмосковном МинЖКХ.
Одна из причин смены способа формирования фонда — несвоевременное проведение капремонта, предусмотренного региональной программой, при подтвержденной необходимости в работах. В таком случае орган местного самоуправления в течение месяца принимает решение о передаче средств региональному оператору. Владелец специального счета должен перечислить накопления в установленный месячный срок.
Еще одно основание — собираемость взносов ниже 60%. Орган жилищного надзора уведомляет об этом владельца спецсчета, после чего на погашение задолженности отводится пять месяцев. Если за это время проблему не решат, администрация округа может принять решение о переводе фонда на счет регоператора.
Средства также будут накапливаться у регионального оператора, если собственники не выберут способ формирования фонда или не реализуют принятое решение в установленный срок.
Самостоятельно управлять накоплениями жильцы могут, пока не возникли основания для вмешательства муниципальных властей. Поэтому собственникам важно своевременно оплачивать взносы и принимать необходимые решения на общих собраниях.