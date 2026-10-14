Подмосковные спасатели предупредили о тумане и дали советы водителям

В Подмосковье из-за тумана ухудшается видимость на дорогах, что повышает риск ДТП и несчастных случаев. Об этом сообщил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

Он уточнил, что туман существенно искажает восприятие расстояний и габаритов предметов, поэтому водителям и пешеходам требуется максимальная концентрация внимания. Жителям региона рекомендуют строго соблюдать правила безопасности в условиях плохой видимости.

Сергей Щетинин призвал пешеходов в туман снимать капюшоны и наушники, переходить дорогу только по переходам и убеждаться, что машины остановились. В темноте помогут световозвращатели на одежде и аксессуарах.

Водителям рекомендуют снижать скорость, держать дистанцию, избегать резких маневров и включать ближний свет с противотуманными фарами. Дальний свет в тумане ухудшает обзор из-за бликов.

«Если туман застал в пути и густая пелена полностью мешает движению, лучше всего переждать пик непогоды на парковке, в придорожном кафе или у автозаправочной станции. Не стоит останавливаться на обочине, где вас могут задеть другие машины. В случае возникновения нештатной ситуации следует незамедлительно обратиться за помощью по единому номеру 112», — заключил Щетинин.