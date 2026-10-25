Студентки из Серпухова стали призерами Олимпиады по спортивному менеджменту

В Красноярске 24 октября прошел XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» и финал Олимпиады по спортивному менеджменту. Студентки Серпуховского колледжа Анастасия Савкова и Светлана Артеменкова вошли в число 100 лучших финалистов России.

Масштабное мероприятие объединило более 3000 экспертов, тренеров и атлетов из десятков стран. Пройдя отбор на заочном этапе в условиях высокой конкуренции, студентки получили право представить колледж на очном этапе.

Участникам предстояло пройти интенсивный курс повышения квалификации «Спортивный менеджмент» и выполнить конкурсные задания, включая индивидуальные испытания и командную деловую игру, где оценивались аналитическое мышление и лидерские качества.

По итогам испытаний Анастасия Савкова стала призером Олимпиады, получив диплом III степени. Светлана Артеменкова успешно представила и защитила командный проект, за что была удостоена сертификата о повышении квалификации.

Участие в Олимпиаде стало площадкой для реализации потенциала студенток и ценного нетворкинга. Это достижение — показатель высокого качества подготовки специалистов в Серпуховском колледже.