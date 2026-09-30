В Чехове объявили конкурс на реконструкцию котельной № 38

В Чехове объявлен открытый электронный конкурс на реконструкцию котельной № 38. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Работы включают инженерные изыскания, подготовку проектной документации и реконструкцию объекта теплоснабжения по адресу: Московская область, м.о. Чехов, в г. Чехов-4, номер строения К-1 (в т.ч. ПИР). Планируется реконструировать котельную тепловой мощностью 21,3 МВт. После определения подрядчика начнутся подготовительные и ремонтные работы.

Реконструкция ведется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование — за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Чехов. Завершить работы планируется в 2027 году.