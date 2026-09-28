Мострансавто выставило на торги 32 списанных автобуса

Мострансавто выставило на торги 32 автобуса, которые больше не используются в работе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В числе лотов — автобусы марок ЛиАЗ, ГАЗ, ГолАЗ и Hyundai. Фотографии, технические характеристики, документы и подробная информация по каждому лоту размещены на площадке Auto-Sale. Торги завершатся 8 октября 2026 года.

Как отметили в министерстве, продажа списанной техники позволяет эффективнее распоряжаться имуществом предприятия и освобождать площадки от автобусов, выведенных из эксплуатации. Приобретенная техника может получить вторую жизнь и использоваться новыми владельцами в соответствии с их задачами.

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