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    В «Архангельском» 3 и 4 октября пройдет фестиваль «Кленовые выходные»

    Фото: Музей-заповедник «Архангельское»

    В музее-заповеднике «Архангельское» в городском округе Красногорск 3 и 4 октября состоится фестиваль «Кленовые выходные». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    У дворца разместят зону для семейного чаепития из самовара с выпечкой и ароматным лесным вареньем. Гости и участники могут принести свои авторские пироги к чаю. Программа рассчитана на времяпрепровождение в кругу семьи или друзей.

    Профессиональные фотографы предложат бесплатную фотосессию на фоне старинной усадьбы в осенних красках. В программу также входят концерты, мастер-классы и световое шоу, которое превратит вечерние аллеи парка в сказочную инсталляцию.

    Начало программы в 12:00. Возрастное ограничение 0+. Подробная информация, условия участия в фотосессии и чаепитии за отдельным столиком, а также необходимая регистрация опубликованы на сайте музея-заповедника «Архангельское».

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