Компании Подмосковья предложили технологичные решения для модернизации ЖКХ

Четыре компании представили разработки для водоснабжения и водоотведения на заседании Научно-технического совета при МинЖКХ Московской области. Эксперты рассмотрели технические решения и обсудили возможности их применения для модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

В состав совета вошли профильные специалисты, представители научных и проектных организаций. Они оценили представленные разработки и их соответствие современным требованиям в сфере ЖКХ.

Одна из компаний представила мобильную установку для поиска утечек. Оборудование позволяет обследовать трубопроводы и быстро находить проблемные участки на сетях зданий.

Производитель полимерных трубопроводных систем предложил решения для обновления инженерных сетей. Их применение должно снизить количество аварий, потери ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду. В частности, компания предлагает заменять изношенные трубы и колодцы на полимерные конструкции, рассчитанные на эксплуатацию в течение пятидесяти и более лет.

Еще одна организация представила комплексные насосные станции для перекачки дождевых, хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Такое оборудование используют там, где отведение жидкости самотеком невозможно.

Четвертая компания показала чугунные изделия собственного производства, включая люки и дождеприемники из чугуна ВЧ50. Продукция рассчитана на длительную эксплуатацию, может повторно использоваться при ремонте дорог и перерабатываться после окончания срока службы.

По итогам заседания эксперты подготовили протокол с рекомендациями по применению представленных технологий на территории Московской области.