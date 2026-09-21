Врачи-неонатологи дали рекомендации по уходу за новорожденными в первые месяцы жизни. Об особенностях обращения с младенцами рассказала заведующая отделением новорожденных Сергиево-Посадской больницы Валерия Локтюшина.

Уход за пуповинным остатком сегодня не требует сложной обработки: его достаточно промывать проточной водой. Пока остаток держится на скобе, его аккуратно протирают ватным диском с водой. После отпадения и образования корочки ребенка ежедневно купают, а место просушивают мягкой пеленкой. Использовать антисептики не нужно.

Новорожденного следует мыть каждый день теплой проточной водой, применяя детское мыло только раз в неделю (в день выписки — обязательно). Сон младенца занимает 20–22 часа в сутки, но этот показатель индивидуален. Вздрагивания во сне считаются нормой из-за незрелости нервной системы и чаще всего возникают в фазе быстрого сна.

«Нормальная температура тела новорожденного составляет 36,6 градуса, допустимо повышение до 37,0 градусов. При выявлении гиперемии кожных покровов и ощущении жара при пальпации необходимо провести термометрию. Измерение температуры также является обязательным перед проведением медицинских манипуляций, в том числе вакцинации», — объясняет Валерия Локтюшина.

Детям на грудном вскармливании вода не нужна до шести месяцев, так как молоко на 80–90% состоит из воды и подстраивается под температуру среды. Воду вводят после полугода вместе с прикормом.

«Быть родителем — значит замечать каждую мелочь и не бояться спрашивать: „А это нормально?“ При любых сомнениях обращайтесь за квалифицированной помощью. В вопросах здоровья малыша лучше перестраховаться», — подытожила Валерия Локтюшина.