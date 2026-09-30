Детский сад «Заряночка» в Растунове капитально отремонтируют в этом году

В селе Растуново городского округа Домодедово завершается капитальный ремонт дошкольного отделения «Заряночка» Заревской средней школы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность объекта составляет 90%. Работы ведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семьи».

«В настоящее время на объекте работают 60 человек, 6 единиц техники. Строители завершают отделочные работы, занимаются пусконаладочными работами, благоустройством прилегающей территории, сборкой, расстановкой мебели и оборудования, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь дошкольного отделения — 2302,3 квадратных метра. В ходе капремонта специалисты выполнили демонтаж старых конструкций, заменили оконные блоки, возвели внутренние перегородки, установили короба вентиляции, осуществили покраску стен, заливку и укладку пола, установили новые двери и осветительные приборы. Также проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Все работы на объекте завершат в четвертом квартале 2026 года.