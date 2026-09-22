Жителей Подмосковья пригласили на конкурс в области туристской индустрии

С 21 сентября в Подмосковье принимают заявки на ежегодный конкурс «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области». Участие в нем могут принять компании и предприниматели, работающие в сфере туризма региона не менее года.

Конкурс направлен на повышение качества туристических услуг, развитие новых и цифровых решений, а также продвижение Московской области как туристического направления. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Участники смогут побороться за победу в 15 номинациях. Среди них — городские и загородные гостиницы разных категорий, бизнес-отели, пансионаты, санатории, кемпинги и глэмпинги. Также предусмотрены номинации для туроператоров и турагентов, усадеб, музеев, гастрономических объектов, мест отдыха с животными и горнолыжных курортов.

Подать заявку можно до 18 октября.

Победителей объявят 10 ноября на торжественной церемонии награждения. Подробные условия участия и информация о конкурсе опубликованы на сайте конкурса.