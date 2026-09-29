Проверка систем оповещения пройдет в Химках 7 октября

7 октября в Химках состоится плановая проверка систем оповещения населения. В 10:40 прозвучат сирены и громкоговорители, параллельно по телевидению и радио будут транслироваться краткие речевые сообщения.

Информацию о проведении проверки можно получить в мобильных приложениях Системы-112 Московской области — «112 МО» и «МЧС России». Цель проверки — оценить работоспособность средств оповещения и готовность дежурного персонала, ответственного за запуск систем.

Система экстренного оповещения интегрирована с комплексами мониторинга. Они отслеживают состояние химически опасных объектов, крупных водоемов, лесного фонда, а также погодные условия и иные факторы, способные представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Сигнал «Внимание всем!» — единый сигнал оповещения. Он служит основанием для оперативных действий населения в экстремальных ситуациях.