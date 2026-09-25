Более 1500 жителей вакцинировались от гриппа и пневмонии в Чехове

В Чеховской больнице проходит сезонная прививочная кампания. По плану специалисты должны вакцинировать 76 тысяч человек, из них 21 795 детей.

Больнице выделили 11 тысяч доз вакцины, ожидаются новые поставки. 1500 жителей, прежде всего пожилых людей, привили от пневмонии. По будням и в субботу работает кабинет вакцинации № 6 во взрослой поликлинике на улице Пионерская. Перед процедурой врач проводит обследование пациентов, проверяет самочувствие и консультирует, затем фиксирует личные данные в анкетах и журнале учета. За один рабочий день в кабинете принимают примерно 20–25 человек.

Вакцинацию детей проводят в новой детской поликлинике на улице Мира. Также с 09:00 до 14:00 работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт: по средам — на Советской площади у МФЦ, по субботам — у входа в городской парк культуры и отдыха.

Записаться на процедуру можно через терапевта или педиатра, по телефону единой горячей линии 122, через региональный портал «Здоровье», мессенджер Макс, инфоматы детской поликлиники по месту прикрепления.