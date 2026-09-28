Форум по вопросам ЖКХ прошел в Химках

В пресс-центре «Арены Химки» состоялся очередной форум «Управдом». Участники обсудили подготовку к отопительному сезону, содержание многоквартирных домов и актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы.

Очередной форум «Управдом» прошел в Химках. Встреча объединила председателей советов многоквартирных домов, представителей жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и недвижимости, а также активных жителей округа.

В рамках мероприятия специалисты профильных организаций провели прием граждан. Встречу провели начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Афанасьев и руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Зульфия Атаханова.

К обсуждению присоединились представители управляющих компаний, Мосэнергосбыта, Единого информационно-расчетного центра и теплоснабжающей организации «Мосэнерго».

Участники форума обсудили подготовку домов к отопительному сезону, проведение работ по внутриквартирному газовому оборудованию, а также вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг и взыскания задолженности.

Форум «Управдом» проводится в Химках ежеквартально. Его основная задача — поддерживать прямой диалог между жителями и организациями жилищно-коммунальной сферы, выявлять проблемные вопросы, подводить итоги выполненных работ и совместно находить решения.

Все обращения, поступившие во время встречи, профильные службы и ответственные организации приняли в работу.