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    Форум по вопросам ЖКХ прошел в Химках

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

    В пресс-центре «Арены Химки» состоялся очередной форум «Управдом». Участники обсудили подготовку к отопительному сезону, содержание многоквартирных домов и актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы.

    Очередной форум «Управдом» прошел в Химках. Встреча объединила председателей советов многоквартирных домов, представителей жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и недвижимости, а также активных жителей округа.

    В рамках мероприятия специалисты профильных организаций провели прием граждан. Встречу провели начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Афанасьев и руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Зульфия Атаханова.

    К обсуждению присоединились представители управляющих компаний, Мосэнергосбыта, Единого информационно-расчетного центра и теплоснабжающей организации «Мосэнерго».

    Участники форума обсудили подготовку домов к отопительному сезону, проведение работ по внутриквартирному газовому оборудованию, а также вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг и взыскания задолженности.

    Форум «Управдом» проводится в Химках ежеквартально. Его основная задача — поддерживать прямой диалог между жителями и организациями жилищно-коммунальной сферы, выявлять проблемные вопросы, подводить итоги выполненных работ и совместно находить решения.

    Все обращения, поступившие во время встречи, профильные службы и ответственные организации приняли в работу.

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