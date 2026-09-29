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    В Подмосковье отопление планируют включить до 10 октября

    Фото: Министерство энергетики МО

    Министерство энергетики Московской области рекомендовало муниципалитетам начать отопительный период с 1 октября. Об этом сообщило ведомство. Постановления принимают главы городских и муниципальных округов с учетом ситуации на территории и утвержденных графиков запуска.

    На данный момент документ принят в 14 округах Подмосковья, среди них Балашиха, Бронницы, Волоколамский, Восход, Луховицы, Молодежный (ЗАТО), Орехово-Зуевский, Раменский, Серебряные Пруды, Чехов, Щелково.

    «Наша общая задача — завершить запуск отопления во всем Подмосковье до 10 октября. Сроки запуска могут отличаться в зависимости от масштаба системы теплоснабжения конкретного муниципалитета. В небольших округах, где работает несколько источников тепла, подключение может пройти быстрее. В крупных городских округах с большим количеством котельных, тепловых сетей и потребителей на последовательный запуск системы потребуется больше времени», — сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Подача отопления будет проходить в три этапа. В первую очередь подключаются социально значимые объекты. Всего их на территории региона 6 720, среди них — 2 184 объекта здравоохранения, 4 302 образовательных учреждения и 234 объекта соцзащиты. На втором этапе отопление подается в жилой фонд — более 56 тысяч многоквартирных домов — и после остальные потребители.

    В ходе запуска ресурсоснабжающим и управляющим организациям также предстоит провести развоздушивание систем и устранить замечания, которые могут возникнуть непосредственно после начала циркуляции теплоносителя. Ход запуска отопления будет координироваться через ЖКХ-Центр Подмосковья. В едином контуре собирается информация по объектам региона, что позволяет контролировать прохождение каждого этапа и оперативно подключать необходимые службы при возникновении вопросов.

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