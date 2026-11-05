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    Детский сад при школе № 2 в Бронницах отремонтируют в 2027 году

    Фото: Минстрой МО

    В Бронницах продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 2 имени Н. А. Тимофеева на Комсомольском переулке. Работы выполнены более чем наполовину, открытие обновленного учреждения планируется в 2027 году, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

    Сейчас на объекте ведут кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных систем. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию.

    Специалисты обновят фасад и кровлю здания, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. В здании установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая пищеблок. Также установят новую мебель и оборудование.

    Работы ведут по государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

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