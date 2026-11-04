Делегация ветеранов СВО представила Можайск на федеральном форуме

Ранее для участников из округа подготовили сюрприз: педагоги, родители и дети Можайского округа передали угощение членам Ассоциации ветеранов СВО. Воспользовавшись возможностью, ветераны Виталий Вяхирев и Максим Грабовский пообщались с заместителем министра обороны РФ, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и передали ей угощения с Можайской земли как частичку тепла и благодарности от жителей.

Анна Цивилева поблагодарила ветеранов за подарок и тепло отозвалась об участии можайских бойцов в таких встречах. Она отметила, что они помогают адаптироваться и возвращаться к обычной жизни.

Главной темой мероприятия стало обсуждение того, как найти в себе силы двигаться вперед и что помогает не сдаваться. Участники — Максим Бахарев (Герой Российской Федерации), паралимпиец Ирек Зарипов, фигуристка Ирина Слуцкая и другие — говорили со сцены: все ограничения только у нас в голове. Пока человек сам не создаст прочную основу, ему не от чего будет отталкиваться в жизни.