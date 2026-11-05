Соревнования по фланкировке шашкой прошли в Люберцах

Во Дворце спорта «Триумф» впервые в Люберцах прошли соревнования по фланкировке шашкой «Поддержим СВОих вместе». За награды боролись 58 умельцев орудовать шашкой из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пскова, Нижнего Новгорода.

Во фланкировке важны не только скорость и точность движений, но и умение превратить владение холодным оружием в настоящее искусство.

«Наши соревнования состоят из нескольких блоков. Это творческий и технический, а также трюковой, то есть участники показывают элементы балансировки, бросков, всяких украшений с шашкой», — рассказала организатор соревнований Наталья Плиско

Далее следует самый зрелищный блок — творческий, в костюмах, с музыкой. И возраст не важен — выступают участники от восьми до 60 лет.

Название соревнований выбрано не случайно. В зале организовали небольшую выставку находок Великой Отечественной войны и современного вооружения. Но главное — каждый присоединился к сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. Поддержка защитников, поясняют организаторы — важная часть работы казачьих обществ. Здесь шашка становится не только символом традиций, но и частью большого общего дела.