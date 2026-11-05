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    Новый зал дзюдо открыли в поселке Мирный в Люберцах

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

    2 ноября в поселке Мирный городского округа Люберцы на базе школы № 51 имени Гая Ильича Северина состоялось торжественное открытие нового зала дзюдо. Теперь юные жители поселка смогут бесплатно заниматься спортом рядом с домом под руководством опытных тренеров.

    Зал создан при поддержке администрации городского округа Люберцы, спортивной школы олимпийского резерва «Союз» и Люберецкой федерации дзюдо. Проект реализован в рамках партийного проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия».

    «Новый зал — это не просто место для тренировок, а возможность воспитывать силу характера, дисциплину и волю к победе. Уверены, здесь вырастет не одно поколение талантливых спортсменов! Желаем юным дзюдоистам успехов и ярких побед на татами», — отметил руководитель комитета по физической культуре и спорту г. о. Люберцы Владимир Сурков.

    В рамках открытия воспитанники СШОР «Союз» представили показательные выступления. Начинающие спортсмены прошли торжественное посвящение в «союзовцев».