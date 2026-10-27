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    Жители Коломны смогут пройти бесплатную онкодиагностику 31 октября

    Фото: Коломенская больница

    В последнюю субботу октября Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы вновь организует День открытых дверей. Совершеннолетние жители округа 31 октября смогут бесплатно пройти расширенное обследование, которое помогает обнаружить возможные признаки онкологических заболеваний на ранней стадии, сообщили в Минздраве Подмосковья.

    Результаты предыдущей акции подтвердили важность такой диагностики. По итогам сентябрьского скрининга подозрение на злокачественные новообразования возникло у пяти пациентов.

    «Настоятельно рекомендуем жителям округа воспользоваться возможностью за один выходной день оценить состояние здоровья сразу нескольких органов и систем организма», — отметила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы Ирина Муравьева.

    В программу обследования 31 октября включены несколько видов диагностики:

    Предварительная запись проводится по телефону 8 (916) 570-30-49 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. При обращении пациентам сообщат, где и в какое время можно пройти исследования.

    Воспользоваться программой комплексного обследования в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области могут только жители, прикрепленные к медицинским организациям, расположенным на территории Подмосковья.

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