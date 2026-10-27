Жители Коломны смогут пройти бесплатную онкодиагностику 31 октября

В последнюю субботу октября Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы вновь организует День открытых дверей. Совершеннолетние жители округа 31 октября смогут бесплатно пройти расширенное обследование, которое помогает обнаружить возможные признаки онкологических заболеваний на ранней стадии, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Результаты предыдущей акции подтвердили важность такой диагностики. По итогам сентябрьского скрининга подозрение на злокачественные новообразования возникло у пяти пациентов.

«Настоятельно рекомендуем жителям округа воспользоваться возможностью за один выходной день оценить состояние здоровья сразу нескольких органов и систем организма», — отметила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы Ирина Муравьева.

В программу обследования 31 октября включены несколько видов диагностики:

анализ кала на скрытую кровь — для выявления возможных патологий толстого кишечника;

дерматоскопия — осмотр подозрительных кожных образований для обнаружения признаков рака кожи;

рентгенография грудной клетки — для оценки состояния легких;

анализ крови на ПСА — для мужчин старше 50 лет, а также для мужчин с родственниками, у которых диагностировали онкологические заболевания, начиная с 40 лет. Исследование позволяет оценить риск развития рака предстательной железы;

маммография — для женщин старше 40 лет с целью обследования молочных желез.

Предварительная запись проводится по телефону 8 (916) 570-30-49 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. При обращении пациентам сообщат, где и в какое время можно пройти исследования.

Воспользоваться программой комплексного обследования в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области могут только жители, прикрепленные к медицинским организациям, расположенным на территории Подмосковья.