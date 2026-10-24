Сезон высадки яблоневого сада закрыли в музее-заповеднике «Мелихово» Чехове
В музее-заповеднике «Мелихово» под Чеховом прошла историческая реконструкция яблоневого сада, который некогда заложил Антон Павлович Чехов. Завершили сезон высадки МХТ имени Чехова и Школа-студия «МХАТ» во главе с Константином Хабенским.
В высадке деревьев принимают участие театры и культурные деятели, связанные с творчеством писателя. Свой вклад уже внесли Владимир Машков и театр «Современник», а также Александр Боровский и «Студия театрального искусства».
«Чеховский сад должен продолжать расти, должен продолжать цвести. И очень важно, что он будет посажен вашими руками. Чеховское наследие и наследие театральное — оно на самом деле в ваших руках. И, может быть, через какое-то количество лет кто-то из вас приедет сюда уже маститым артистом и скажет: „А вот эта яблонька, я ее сажал“», — сказала генеральный директор музея-заповедника Анастасия Журавлева.
Это уже четвертое поколение чеховского сада. Все сорта соответствуют тем, которые сажали Чеховы. Однако одно правило при реконструкции есть: яблоня должна быть зимостойкой и пригодной для местного климата. На этот раз выбор пал на старинный русский сорт — «анис полосатый», распространенный в Поволжье.
«Сорт замечательный, осеннего срока созревания, с высокими характеристиками и показателями зимостойкости. Много у него названий: анис полосатый, анисик, анис серый — за уникальный цвет и форму. Плоды имеют тонкий анисовый аромат», — рассказал заведующий отделом плодовых культур Мичуринского сада Тимирязевской академии Александр Зубков.
Саженцы получены от маточных деревьев в Мичуринском саду. В ноябре их необходимо побелить, чтобы защитить от солнечных ожогов. Все рекомендации по уходу предоставляет Тимирязевская академия. Активную поддержку в возрождении сада и усадьбы оказывает Министерство культуры и туризма Подмосковья.
«Мелихово — знаковое место не только для Подмосковья, я бы сказал, для всего мира. Наша задача, чтобы студенты, известные артисты, наши фестивали — чтобы это место было пропитано той атмосферой, как она была при Антоне Павловиче, при котором приезжало много творческих, талантливых людей», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Для студентов Школы-студии МХАТ поездка стала возможностью познакомиться с Чеховым под другим углом: увидеть места, где он создавал произведения, узнать, что его вдохновляло. По традиции участники дополнили символ проекта — рисунок Антона Павловича Чехова — названием театра и школы-студии, вписав свои имена в историю реконструкции.