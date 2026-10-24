Сезон высадки яблоневого сада закрыли в музее-заповеднике «Мелихово» Чехове

В музее-заповеднике «Мелихово» под Чеховом прошла историческая реконструкция яблоневого сада, который некогда заложил Антон Павлович Чехов. Завершили сезон высадки МХТ имени Чехова и Школа-студия «МХАТ» во главе с Константином Хабенским.

В высадке деревьев принимают участие театры и культурные деятели, связанные с творчеством писателя. Свой вклад уже внесли Владимир Машков и театр «Современник», а также Александр Боровский и «Студия театрального искусства».

«Чеховский сад должен продолжать расти, должен продолжать цвести. И очень важно, что он будет посажен вашими руками. Чеховское наследие и наследие театральное — оно на самом деле в ваших руках. И, может быть, через какое-то количество лет кто-то из вас приедет сюда уже маститым артистом и скажет: „А вот эта яблонька, я ее сажал“», — сказала генеральный директор музея-заповедника Анастасия Журавлева.

Это уже четвертое поколение чеховского сада. Все сорта соответствуют тем, которые сажали Чеховы. Однако одно правило при реконструкции есть: яблоня должна быть зимостойкой и пригодной для местного климата. На этот раз выбор пал на старинный русский сорт — «анис полосатый», распространенный в Поволжье.