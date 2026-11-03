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    Еще 99 тротуаров вдоль региональных дорог построили в Подмосковье по нацпроекту

    Фото: Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

    Подмосковье завершили строительство 99 тротуаров вдоль региональных дорог. Новые пешеходные маршруты общей протяженностью 63 километра появились в 30 городских округах, сообщили в областном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

    «Новые пешеходные дорожки обеспечивают комфортный и безопасный подход жителей к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам и жилым кварталам. Работы продолжаются — всего до конца года по нацпроекту планируется обустроить 124 тротуара протяженностью 82 километра», — отметил глава ведомства Марат Сибатулин.

    В частности, пешеходную инфраструктуру обновили в Красногорске возле остановки «Поворот на ОПХ Отрадное», в поселке Тучково Рузского округа и в Наро-Фоминске между улицами Праздничной и Алексеевской.

    Новые дорожки также обустроили в Ступинском округе, Кашире, деревне Хлябово в Мытищах, деревне Нововоронино Пушкинского округа и в Кооперативном переулке в Дмитрове.

    Строительство ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». До конца года число новых тротуаров планируют увеличить до 124, а их общую протяженность — до 82 километров.

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